وقال جعجع، في بيان الأربعاء، إن ما يحول دون وجود السلطة السياسية هو تعطيل محور الممانعة بكل أطرافه للانتخابات الرئاسية بدءًا من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، محملا هذا المحور مسئولية كل تدهور إضافي في الوضع المعيشيّ لأنه سبب الانسداد السياسي القائم – على حد تعبيره.

ودعا رئيس الحزب، اللبنانيين إلى الضغط بكل قوة على أطراف هذا المحور لوقف تعطيل الانتخابات الرئاسية والذهاب في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدأ معه مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلد، محذرًا من مزيد من التدهور والبطالة والفقر في حال استمرار الوضع الراهن.