رئيس جامعة سوهاج يفتتح ورشة لغة الإشارة المتخصصة فى الطب والتمريض

سوهاج محمود مقبول

افتتحت جامعة سوهاج، فعاليات ورشة عمل لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض، والتي استهدفت كلاً من الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب والتمريض، ومعهد التمريض، والتي ينظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

جاءت الورشة بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعي، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق أن هذه الورشة تنظم لأول مرة علي مستوي الجامعات المصرية، بهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لذوي الاعاقة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مؤكدًا علي أهمية التدريب الجيد للفرق الطبية نظرًا لما تمثله من دور هام في التشخيص الجيد للمرض، والإلمام بالمتطلبات الصحية لتلك الحالات، مشيداً بجهود مركز نور البصيرة لخدمة الطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وأكد الدكتور خالد عمران، علي أهمية تلك الورشة للأطباء وهيئة التمريض لتمكنهم من التواصل مع المرضي ذو الاعاقة بنجاح، حيث ان عدم الإدراك بـ لغة الإشارة؛ قد يتسبب في بعض الأحيان في آثار سلبية ونفسية سيئة لتلك الحالات إذا تم فهمها بالخطأ، بدلًا من إدخال السرور عليهم.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع أن الورشة تضمنت العديد من الموضوعات ومنها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة، بالاضافة الي التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية التواصل الفعال معهم، وتعليم الحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم علي عدد من الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد.

وأضافت الدكتورة سلمى عبد المنعم، أن رئيس الجامعة سوف يكرم المتدربين الذين سيحصدوا المراكز الثلاثة الأولي في في الاختبار الذي سوف يتم إجراءه للمشاركين بالورشة عقب الانتهاء منها، وذلك تشجيعاً ودعماً لتفوقهم.