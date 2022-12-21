نائب رئيس جامعة سوهاج يشرح لطلاب من أجل مصر مشروعات حياة كريمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا، ورئيس طلاب من أجل مصر، وفدا مكون من 100 طالب وطالبة وعددا من أعضاء هيئة التدريس قاموا بزيارة عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرى مركز المنشاة، بحضور شريف أبو سحلى منسق وحدة " حياة كريمة " بالمحافظة، وعلاء شعراوى نائب رئيس مركز ومدينة المنشاة، وذلك ضمن مبادرة من " حقك تعرف" التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظة سوهاج.

ومن جانبه أكد الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على حجم الجهود المبذولة فى مشروعات حياة كريمة وأهداف المبادرة وأهم انجازاتها التى تساهم فى توزيع الإمكانيات والمشروعات على مختلف أنحاء مصر، ودور المؤسسة فى استيعاب الطاقات الشبابية، مؤكدًا أن المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانبَ مختلفة سواء صحية واجتماعية ومعيشية، فهى بمثابة مسئولية ضخمة، تعمل هذه الجهات المختلفة فى شرفِ والتزام لتقديمها إلى المواطن المصرى، وخاصة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا للمساعدة، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التى تستحقها.

وناشد النعمانى طلاب الجامعة للمشاركة فى مختلف المبادرات الوطنية التى تطلقها الدولة المصرية، والعمل على نشر وتوعية الأفراد بما تقدمه تلك المبادرات من الخدمات والمساعدات لكافة أطياف الشعب، والمشاركة بالأعمال التطوعية والتى تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق رحب لتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم واحساسهم بالمسؤولية، وتعزز دورهم فى الحياة الاجتماعية وتنمى روح الانتماء للوطن لديهم.

وأوضح النعمانى أن الزيارة تأتى فى إطار مبادرة "من حقك تعرف" التى أطلقها المحافظ اللواء طارق الفقى، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجى بالمشروعات القومية، وما تم إنجازه فى مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، لافتًا إلى أن الطلاب استهلوا جولتهم بزيارة مشروعات "حياة كريمة" بقرية "أولاد سلامة"، والتى تضمنت "محطة معالجة الصرف الصحى رقم 2، ومكتبة كتابك، وسوق أولاد سلامة الحضرى، ونقطة إسعاف أولاد سلامة، ووحدة طب الأسرة بالقرية، ومجمع خدمات المواطنين"تحيا مصر ومجمع الخدمات الزراعية.

ومن جانبهم أعرب طلاب من أجل مصر وأعضاء هئية التدريس المشاركين فى الجولة عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تم إنجازها بالفعل على أرض الواقع بسوهاج، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.











الدكتور حسان النعمانى متحدثا عن دور الدولة فى تنمية الصعيد



الدكتور حسان النعمانى يشرح للطلاب أهداف مبادرة حياة كريمة



الطلاب داخل نقطة الإسعاف



الطلاب ونائب رئيس الجامعة بالمشروع



القائمين على المشروع مع الوفد الطلابى



المبنى من الداخل



شرح حول مشروعات حياة كريمة بالمنشاه



صور تذكارية بمشروعات حياة كريمة (1)



صور تذكارية بمشروعات حياة كريمة (2)



طلاب من أجل مصر بمشروعات حياة كريمة (1)



طلاب من أجل مصر بمشروعات حياة كريمة (2)



طلاب من أجل مصر بمشروعات حياة كريمة (3)



لوحة التعريف بمشروعات حياة كريمة (1)



لوحة التعريف بمشروعات حياة كريمة (2)



مجمعات الخدمات (1)



مجمعات الخدمات (2)



مجمعات الخدمات (3)



مكتبة كتابك بمشروعات حياة كريمة (1)