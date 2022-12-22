رئيس جامعة القناة: 40 سؤالا موضوعيا لكل ساعة امتحانية

جاء ذلك وفق ماصرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمجلس التعليم والطلاب، والذي رأس المجلس للوقوف على آخر استعدادات الكليات لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 .

أقيم مجلس التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ، ومديري عموم القطاع .

وطالب " مندور " بضرورة التأمين الكامل للعملية الامتحانية حتى تظهر بالصورة التى تليق باسم الجامعة، مشيداً بدور عمداء ووكلاء الكليات أثناء امتحانات منتصف الفصل الدراسي، والامتحانات العملية ، مشددا على عدم اصطحاب الطلاب للساعات والسماعات والهواتف الذكية .

ومن جهته- أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الأول وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات وأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 والذى بدأ السبت 1 أكتوبر 2022- تستمر فيه الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي فى 5 يناير 2023 ، مضيفاً أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير 2023 ، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 ، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف "عبد النعيم" أن كل كلية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات ، مشيراً إلى أن إمتحانات متطلب الجامعة تبدأ 25 ديسمبر الجاري ، معلنا أن الكليات التى تؤدي مقرارات المتطلبات إلكترونيا مدة الإمتحان تكون ساعة واحدة ب60 سؤال .

ووجه " عبد النعيم " بالالتزام بالقواعد العامة للكنترولات، و ممنوع تواجد أى شخص بالأماكن المحدده للكنترولات ، منوهاً إلى أنه تم تسليم كراسات الامتحانات العملية للكنترولات، مع التزام بدليل الإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية .