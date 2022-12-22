اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خانت الأمانة.. تجديد حبس خادمة سرقت ألماس من منزل بالجمالية 15يومًا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:38 ص
خانت الأمانة.. تجديد حبس خادمة سرقت ألماس من منزل بالجمالية 15يومًا حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس  متهمة بسرقة مشغولات من الألماس، ملك مخدومتها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بالجمالية بأسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل مشغولات ذهبية – كائن بدائرة القسم) قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ألماس للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها (بعض مشغولات الألماس) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة، بأسلوب "المغافلة" أثناء عملها بمنزلها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

سرقة

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

سرقة الماس

الجمالية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة