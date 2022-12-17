اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 02:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة طب الأسرة وموقف وسوق فى قرية سدس

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة طب الأسرة وموقف وسوق فى قرية سدس نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية سدس
بنى سويف هانى فتحى 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية سدس الأمراء، والذي تشرف عليه الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع الصحي.
 
وأضاف مدحت صلاح، أن القرية تشهد تنفيذ سوق سدس على الطريق الدائري، حيث تبلغ مساحة السوق 850 مترا، بجانب مشروع إنشاء موقف السيارات على مساحة 860 مترا على الطريق الدائري.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة