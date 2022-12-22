حماية المستهلك يعلن حملة استدعاء لفحص كرسى أودجير لشركة إيكيا وإيقاف استخدامه

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة إيكيا عن حملة استدعاء وذلك لفحص كرسى أودجير ODGER الدوار باللون الأسود بسبب مخاطر السقوط والإصابة وذلك لإعادته عقب اكتشاف الشركة لعيب تصنيع قد يتسبب في وقوع إصابات.

وتهيب إيكيا بجميع عملائها ممن اشتروا كرسي أودجير ODGER الدوار باللون الأسود من تاريخ إنتاج 21/22 "الأسبوع 21 لسنة 2022" أو قبل ذلك التاريخ، التوقف عن استخدام الكرسي فورا والاتصال بـ"ايكيا " لاسترداد الأموال بالكامل، علما بأن إثبات تاريخ الشراء (الإيصال ) غير مطلوب .

وأكدت ايكيا أنها تتبع في تطوير وتصنيع منتجاتها لتقييم المخاطر وتُخضع منتجاتها لسلسلة من الاختبارات لضمان مُطابقة المنتجات لجميع القوانين والمعايير السارية في الأسواق المطروحة فيها ، ولكن على الرغم من تلك الاحتياطات، اكتشفت ايكيا عيب تصنيع في الكرسي أودجير الدوار باللون الأسود بنسخته المطبوعة بتاريخ 21/22 أو قبل ذلك التاريخ ، يتمثل العيب في احتمالية تعرض رجل الكرسي النجمية للكسر مما قد يتسبب في سقوط مستخدم الكرسي وإصابته ، الأمر الذي يجعل شركة ايكيا تضع سلامة العميل دائما في المقدمة إلي ان تطلب من عملائها ممن اشتروا هذا المنتج سابقا التوقف فورا عن استخدامه وإعادته للمتجر واسترداد ثمنها بالكامل ، ولا يشترط لذلك إحضار إيصال الشراء.

وسيجد العملاء اسم المنتج وطابع التاريخ أسفل الكرسي مصبوبا في خامة الكرسي، وتتقدم "ايكيا " ببالغ اعتذارها عن هذا العيب لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع شركة ايكيا او الاتصال بإيكيا على الرقم المجاني 16576 .

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنتجات المطروحة بالأسواق وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين كإجراء وقائي لسلامة المستهلكين.