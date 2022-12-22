حبس متهمين بقتل شخص خلال مشاجرة فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شخص أثناء مشاجرة وقعت بينهما بمنطقة باب الشعرية فى القاهرة ، وطالب رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (شخصين ، مصابان بسحجات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة القسم) طرف ثان (شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "توفى إثر إصابته بجرح بالبطن) وذلك لسابقة مشاهدة الطرف الأول للطرف الثانى أثناء تعديه على والده بالسب والضرب حال سيرهما بمحل البلاغ وبمعاتبتهما له تعدى عليهما بالسب وانصرف ولدى تقابلهم معه بذات المنطقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب بإستخدام "لوح زجاج" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.