جهاز تنمية المشروعات يطلق الدورة الرابعة من "صنع فى دمياط"

كتب إسلام سعيد

يعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض صنع في دمياط المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط وذلك على مدار 10 أيام متتالية، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الرابعة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث اعتبارا من اليوم الخميس 22 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجارى بمبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.

وحرص جهاز تنمية المشروعات علي إطلاق دورة جديدة لمعرض "صنع في دمياط" نظرا لما شهدته الدورة السابقة للمعرض من إقبال جماهيري لافت، حيث استقبل المعرض في دورته السابقة عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الفاخر وذلك لما يوفره المعرض من فرصة شراء غرف سفرة وصالون ونوم وأطفال والتي يقدمها العارضون من صناع الأثاث بدمياط بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وتأتي الدورة الرابعة بمشاركة عشرات العارضين من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط الذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية والفنية كما يشارك عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية المهنية العمالية وعدد من الجمعيات الأهلية حيث يقدم العارضون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.