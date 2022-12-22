جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب 780 سيجارة إلكترونية

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أسامه محمد دياب مدير الادارة من ضبط محاولتي تهريب كميه من السجائر الالكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، أشتبه محمد مصطفي ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب كويتي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مده السفر وارتباكه الشديد،، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو عبد المجيد غزال مأمور الفحص فرج حمدي محمد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على تامر عادل أحمد مدير ادارة الحركة قرر تكليف أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 250 سيجارة إلكترونية داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة اشتبه أحمد جمال رشدي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد زغلول احمد مأمور الفحص وفرج حمدي محمد رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد سيدابراهيم مدير ادارة الحركة قرر تكليف احمد محمد عبد السلام مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 530 سيجارة إلكترونية وتنكات خاصة بها.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى برقم 169 و 170 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.