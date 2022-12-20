رئيس جامعة الأقصر والمستشار الثقافى الإيطالى يبحثان تنظيم ملتقى الجامعات الإيطالية

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، مع المستشار الثقافي الإيطالي بروفيسور دكتور ديفيدي اسكلماني مدير المركز الثقافي بجمهورية مصر العربية لبحث سُبل التعاون المشترك بين جامعة الأقصر والجامعات الإيطالية، بحضور كل من الدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار السابق، ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس مدير مكتب العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالجامعة.

وناقش الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، خلال اللقاء دور جامعة الأقصر في تنظيم ملتقى الجامعات الإيطالية الذي سيعقد بمدينة الأقصر 30 يناير 2023 لبحث التعاون الدولي بين جامعة الأقصر والجامعات الإيطالية، خصوصا جامعات جنوب إيطاليا، وتابع رئيس الجامعة مع السفير الإيطالي مناقشة الخطة المستقبلية لدعم قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك إعداد مذكرات تفاهم بين جامعة الأقصر وجامعات الإيطالية لتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما بحث رئيس جامعة الأقصر مع المستشار الثقافي الإيطالي تنظيم عدد من الفاعليات المشتركة في مجالات الفنون الجميلة والفنادق والتراث والآثار ودعم الجامعات بالتخصصات المختلفة وتوجيه جهات الدعم الإيطالية نحو مشروعات الجامعة.

وأشار المستشار الثقافى الإيطالي إلى الدور الهام لجامعة الأقصر البارز في تخصصات فريدة مثل الفنون الجميلة والتراث والآثار وعلوم المصريات والسياحة والفنادق وكذلك قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن و التخصصات التقنية بالجامعة بكلية الطب والحاسبات والمعلومات.

وبالتزامن مع ذلك أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1634 لسنة 2022، بشأن اعتماد تسجيل صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم بجامعة الأقصر.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 حوالي 37.5 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.7%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.



رئيس جامعة الأقصر يلتقى مع المستشار الثقافي الإيطالي



فعاليات اللقاء لمناقشة تنظيم ملتقى الجامعات الإيطالية