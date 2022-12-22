النقل: بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة السبت المقبل من محطة رمسيس

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب ، السبت القادم الموافق 24/12/2022 الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة رمسيس بالقاهرة الى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.

ومن المقرر أن يكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الاحد الموافق 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً، ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

وأشار بيان وزارة النقل، إلى أن تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة، بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.



القطار



جانب من قطار التالجو



قطار تالجو من الداخلل