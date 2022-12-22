تعرف على قائمة أكثر 10 كلمات رائجة فى الصين بعام 2022

كتب خالد إبراهيم

أصدرت الصين يوم الثلاثاء قائمة بأكثر10 كلمات رائجة فى عام 2022، وتصدّرت القائمة كلمة "التحديث الصينى"، كما وردت فى القائمة كلمات "الديمقراطية الشعبية بعملية كاملة"، و"الاقتصاد الرقمى"، والكلمات المتعلقة بمهمة محطة الفضاء، وأولمبياد بكين الشتوى 2022.

الاقتصاد الشتوي

وتم كشف النقاب أيضا عن قائمة من الكلمات الصينية الجديدة فى عام 2022، بينها "الاقتصاد الشتوي" و"اقتناء أعمال أين أف تى (NFT)".

الحرب

إلى جانب ذلك، اختيرت كلمات "الاستقرار" و"المؤتمر الوطنى الـ20 للحزب الشيوعى الصيني" أيضا كأكثر الكلمات الصينية رواجا فى العام الجارى بالصين، بينما جاءت كلمات "الحرب" و"الصراع بين روسيا وأوكرانيا" كأكثر الكلمات رواجا فى العالم.

خوارزميات

استخدمت خوارزمية تعتمد على قواعد بيانات لغوية للرموز الصينية فى تشكيل القائمة، مع تأكيد النتائج النهائية من قبل الخبراء والباحثين، ويعد اختيار الكلمات الرائجة حدثا سنويا، عقد لمدة 17 سنة متتالية، بالاشتراك بين المركز الوطنى لرصد وبحوث الموارد اللغوية ودار النشر التجارى ومؤسسات أخرى.

الاقتصاد الرقمى

وكان حجم الاقتصاد الرقمى الصينى بلغ 7.1 تريليون دولار أمريكى فى عام 2021، بحسب ما أعلنت شينخوا فى يوليو من العام الجارى، حيث ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الرقمى الصينى يمثل أكثر من 18 فى المئة من إجمالى الدول الكبرى الـ 47 المدرجة فى "الكتاب الأبيض" ليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، حسبما ذكر "الكتاب الأبيض" الذى أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعد الاقتصاد الرقمى قوة رئيسية تدفع التنمية الاقتصادية فى الصين.

وأظهر الكتاب الأبيض أنه من عام 2012 إلى عام 2021، بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد الرقمى الصينى 15.9 فى المئة، وزادت حصة الاقتصاد الرقمى للبلاد فى الناتج المحلى الإجمالى من 20.9 فى المئة إلى 39.8 فى المئة.