الاقتصاد الرقمى الصينى يصل إلى 7.1 تريليون دولار أمريكى فى 2021

أ.ش.أ

بلغ حجم الاقتصاد الرقمي الصيني، 7.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الرقمي الصيني يمثل أكثر من 18 في المئة من إجمالي الدول الكبرى الـ 47 المدرجة في "الكتاب الأبيض" ليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، حسبما ذكر "الكتاب الأبيض" الذي أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعد الاقتصاد الرقمي قوة رئيسية تدفع التنمية الاقتصادية في الصين.

وأظهر الكتاب الأبيض أنه من عام 2012 إلى عام 2021، بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد الرقمي الصيني 15.9 في المئة، وزادت حصة الاقتصاد الرقمي للبلاد في الناتج المحلي الإجمالي من 20.9 في المئة إلى 39.8 في المئة.

واحتلت ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، المراتب الثلاث الأولى من حيث حصة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوز جميعها 65 في المئة، ومن حيث معدل النمو، زاد الاقتصاد الرقمي في النرويج بنسبة 34.4 في المئة على أساس سنوي، الأسرع على مستوى العالم.