تحرير 64 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بقنا

وأضاف الداودى، أن الحملات أسفرت عن تحرير 64 محضر مخالفة تموينية، منها 14 محضر لامتلاك سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، شملت 425 لفة أرز بإجمالى 4 طن و250 كجم، 50 كرتونة مكرونة بإجمالى 1000 كيس، 15 كرتونة زيت، 5 كراتين سمنة، 22 طبق لحوم دواجن بإجمالى وزن 11 كجم، جميعها مجهولة المصدر "بدون فواتير"، بالإضافة إلى ضبط 292 كيس مصنعات غذائية مختلفة "حلوى ومقرمشات"، 16 طبق مصنعات لحوم بإجمالى وزن 7.8 كجم، جميعها منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط كميات من السلع غير الغذائية شملت 2 طن ردة خشنة، أطنان أسمنت، 120 علبة منظفات، 10 أطقم أدوات منزلية، 20 كرتونة مبيدات حشرية بإجمالى 240 عبوة، جميعها مجهولة المصدر.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملات نجحت أيضا فى تحرير 35 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع، 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، 3 محاضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم نظافة أدوات عجن، ومحضرين عدم إعطاء بون للمواطن، ومحضر نقص وزن رغيف الخبز، ومحضر عدم وجود ميزان.

وأكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، على استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.