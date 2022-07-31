تموين قنا يحرر 16 محضرا في حملة مكبرة على الأسواق

شنت مديرية التموين بقنا، اليوم الأحد، حملة علي الأسواق بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وبتوجيهات اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وبإشراف المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا .

قال وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة أسفرت عن ضبط 35 علبة بويات منتهية الصلاحية، و14 قطعة إكسسوار مركبات مجهولة المصدر، 80 قاروصة سجائر، و5 كرتونة أدوات عمارة، 22 علبة مستلزمات وأدوات عمارة، جميعهم غير محتفظ لها بالفواتير.

وضاف أحمد السيد، أنه تم تحرير المحضر رقم 5962 جنح نقاده، وضبط 41 طبق مخبوزات مختلفة الأوزان ليس عليها أي علامات أو بيانات، وتحرير عدد 13 محضر عدم الإعلان عن الاسعار، محضرين خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة ادوات العجن.

