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بوتين: الولايات المتحدة تعمل تحت شعار "فرق تسد"

الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:01 م
بوتين: الولايات المتحدة تعمل تحت شعار "فرق تسد" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تعمل تحت شعار "فرق تسد"، مؤكدا أنه لم يكن أمامنا من خيار سوى إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولن نتراجع، بحسب سكاى نيوز.

وأشار بوتين خلال مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة متورطة بالصراع في أوكرانيا منذ زمن طويل، وأضاف بوتين، أن الولايات المتحدة منخرطة في تأجيج الأوضاع في دول الاتحاد السوفياتي السابق، مؤكدا أن القطاع المالي في روسيا مستقر بسبب إجراءات الحكومة.

ووصف بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالإجراء القسري والضروري، وقدم الشكر لقوات الجيش الروسي على حسن تعاملهم. 

 
 

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