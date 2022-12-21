اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين: أعداء روسيا الاستراتيجيون يسعون إلى إضعافها وتقسيمها

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:01 م
بوتين: أعداء روسيا الاستراتيجيون يسعون إلى إضعافها وتقسيمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أن الأعداء الاستراتيجيين للبلاد يسعون إلى إضعاف روسيا وتقسيمها؛ لأنهم يعتقدون أنها "كبيرة للغاية".


وقال الرئيس الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "كان هدف أعدائنا الاستراتيجيين تفكيك وإضعاف وتقسيم بلدنا منذ عدة قرون. لا يوجد شيء جديد في هذا الأمر. يبدو أن البلد كبير جدا ويشكل تهديدا بالنسبة لطرف ما، لذا فهو بحاجة إلى القليل من الانقسام". 


وأضاف أن روسيا كانت دائما، متمسكة بنهج مختلف تماما ومعتقدات مختلفة عن غيرها، لذلك دأب أعداؤها على رعاية أفكار ووضع خطط تهدف إلى إضعافها وانقسامها. 


وأكد بوتين أن روسيا سعت دائما لكي تكون جزءا مما يسمى بالعالم المتحضر وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، "ولكن اتضح أننا لم نكن موضع ترحيب في هذا العالم، على الرغم من كل جهودنا ومحاولاتنا"، بحسب قوله. 


وقال "على العكس من ذلك، تم اتخاذ إجراءات أخرى ضدنا، تشمل استخدام إرهابيين دوليين في القوقاز من أجل القضاء على روسيا وتفكيك الاتحاد الروسي المنشأ حديثا". 


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