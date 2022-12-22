وقال بوتين -في مؤتمر صحفي- "روسيا تظهر بثقة مؤشرات أفضل بكثير من تلك الموجودة في العديد من دول مجموعة العشرين. وهذا ينطبق على كل من مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية وحجم الناتج المحلي الإجمالي".



وذكر الرئيس الروسي أنه على الرغم من التوقعات بانهيار روسيا ودمارها وكارثتها الاقتصادية، لم يحدث شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بشكل طفيف.



وقال بوتين: "وفقًا لخبرائنا والعالميين، (سيصل الانخفاض في نهاية العام) إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أخبرتكم مؤخرًا.. إنهم يقدمون الآن رقمًا مختلفًا أقل - 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي".



وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، إن "ألمانيا جعلت من نفسها طرفا في الصراع الدائر في أوكرانيا".



وقالت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "بالتوازي مع مطالباتها بالحوار، تواصل القيادة الألمانية إفاضة النظام الأوكراني بالأسلحة، محاولة بشكل مسبق تسهيل الحرب الاقتصادية التي يشنها الاتحاد الأوروبي ضد بلدنا,. في الحقيقة، إن ألمانيا تحولت إلى طرف في النزاع".



وأضافت المتحدثة -عندما طُلب منها التعقيب على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز التي أشار فيها إلى أن إنهاء الأزمة الأوكرانية يتطلب الحوار-: هل هناك أي دليل على رفض روسيا إبقاء الحوار مستمر مع برلين؟ أنا لم أسمع بذلك، وإذا كان لدى السيد شولتز أي دليل، فليشاركه معنا".



وأوضحت أنه "بالنسبة للمباحثات مع أوكرانيا، مرة أخرى أود أن أشير إلى قرار نظام كييف بتمرير قانون يحظر المحادثات مع روسيا".