بروتوكول تعاون بين الخدمات البيطرية للقوات المسلحة وأكاديمية البحث العلمى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة لتحقيق التعاون العلمى فى شتى المجالات .

وقعت إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، وذلك بهدف تحقيق التعاون المثمر والبناء الذى يسهم فى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تساهم في تحسين الصفات الوراثية والإنتاجية للثروة الحيوانية ، كذلك التطبيق العملى للمشروعات البحثية ، فضلاً على تبادل الخبرات العلمية للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى لكلا الجانبين .

وألقى اللواء طبيب بيطرى / أحمد محمد الشاذلى مدير إدارة الخدمات البيطرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لإدراة الخدمات البيطرية للإرتقاء بمنظومة العمل البحثى لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية فى ذلك التخصص ، مؤكداً أن إتباع أحدث المعايير والأسس العلمية بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف توفير المناخ الملائم لتحسين جودة الثروة الحيوانية .

فيما أعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتطوير المجالات البحثية ، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإستفادة من مختلف البحوث المتاحة لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصرى التى تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الإعتماد على الإستيراد وزيادة التصدير .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.