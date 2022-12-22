الملكة كاميلا تحصل على ألقاب الأمير أندرو العسكرية بعد تجريده منها

كتبت ريهام عبد الله

تولت الملكة كاميلا ، زوجة الملك تشارلز ملك بريطانيا، دور الأمير أندرو، دوق يورك المستبعد من واجباته الملكية، بصفته عقيدًا في الحرس جرينادير في تغيير المناصب العسكرية الملكية العليا.

وسيشهد التغيير أيضًا ترقية كيت أميرة ويلز إلى دورها الأول في الجيش، حيث تتولى منصب عقيد الحرس الأيرلندي من زوجها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الأمير وليام عقيدا فى الحرس الويلزى

وسيصبح ، أمير ويلز عقيدًا في الحرس الويلزي بدلاً من ذلك، وأعلن قصر باكنجهام عن التغييرات قبل العام المقبل، الذي يصادف احتفالات أول عيد ميلاد رسمى للملك تشارلز فى الحكم.



الملك تشارلز والأمير وليام

عيد ميلاد الملك الرسمى يونيو المقبل

سيقام موكب عيد ميلاد الملك، الأول لتشارلز، في تاريخ لاحق بقليل في 17 يونيو، و عيد ميلاد الملك الفعلي هو 14 نوفمبر.

و هناك سبعة أفواج من الوحدة العسكرية العليا، وهي مسؤولة عن أداء الواجبات الاحتفالية والعامة للدولة.



كيت ميدلتون

عادة ما يحتفظ الملك الحاكم بتعيين العقيد العام للأفواج، ولكن لكل فوج أيضًا عقيدًا يكون عادةً إما عضوًا في العائلة المالكة أو ضابطًا كبيرًا.

ورث أندرو منصب عقيد الحرس غرينادير من والده الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة عندما تقاعد من الحياة العامة في عام 2017.

وكواحد من أقدم الأفواج وأكثرها شهرة في الجيش البريطاني، كان يُنظر إليه على أنه دور هام، ودور كان له أهمية عاطفية خاصة بالنظر إلى مدى شعبية فيليب.



الأمير أندرو

خدم دوق إدنبرة الراحل في هذا المنصب لمدة 42 عامًا وكان محبوبًا من قبل كل من الرتب، بالإضافة إلى كبار الضباط.

أندرو، الذي لم يكن أبدًا حريصًا على الفروسية مثل إخوته، أخذ دروسًا في ركوب الخيل حتى يتمكن من الظهور على ظهور الخيل، لكن في أعقاب المقابلة الكارثية التي أجراها مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019، أجبرت الملكة الراحلة إليزابيث الأمير أندرو على التنحي عن واجباته الملكية الرسمية.