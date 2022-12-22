وذكرت المفوضية - فى بيان صحفي نقلته عبر موقعها الالكترونى - أن خطة ألمانيا في هذا الشأن ستكون مُتاحة للشركات في جميع القطاعات من جميع الأحجام، والتي تعتبر مستهلكًا نهائيًا للكهرباء والغاز الطبيعي والحرارة المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء.. وبوجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وسيتم توجيه الدعم العام عبر موردى الطاقة من خلال أقساط شهرية تأتي على شكل تخفيضات في فواتير الكهرباء والغاز الطبيعى والتدفئة للمستفيدين المستحقين على أن تقوم الدولة الألمانية بعد ذلك بتعويض موردي الطاقة عن المساعدات الموجهة.

وأضاف البيان: "ستتم إدارة الإجراء من قبل الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بمساعدة موردي الطاقة والعديد من الكيانات الإدارية الأخرى التي سيتم تحديدها فى مرحلة لاحقة".