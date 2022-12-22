اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:15 م
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المصرية للمطارات تناقش تطور حركة الركاب وموقف المشروعات القائمة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:10 م
المصرية للمطارات تناقش تطور حركة الركاب وموقف المشروعات القائمة الاجتماع التنفيذي للمطارات
كتبت رحاب نبيل

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عقد اليوم الخميس بمقر الشركة الاجتماع التنفيذي للمطارات EAC Executive Committee، وذلك برئاسة الطيار احمد منصور رئيس مجلس الإدارة و السادة رؤساء القطاعات و مديري المطارات المعنية.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطور حركة الركاب بالمطارات المصرية، مقارنة بالأعوام السابقة للوقوف على مستوى تطور حركة الطيران بمطارات الأقصر ، الغردقة، سفنكس وسوهاج.
 
جدير بالذكر أنه تم مناقشة موقف المشروعات القائمة بالمطارات واحتياجات كل مطار على حده، حيث وجه الطيار أحمد منصور تعليمات بتوفير كل ما يلزم لتشغيل المطارات وزيادة الحركة الجوية من أجل الوصول لأعلى معدل لحركة الطيران خلال عام 2023.
 
 

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