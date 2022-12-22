العثور على جثة سيدة بمنزلها فى الفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوى مساعدوزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها، جثة هامدة، داخل منزلها بمساكن محسن طنطاوي، بطريق الرفيع، بمركز سنورس.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي صباح ا م 48 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سنورس المركزي، وتكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، لبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.