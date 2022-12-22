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الصحة البريطانية تواجه "طوفان مرضى" بعد إضراب الإسعاف والممرضين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:49 م
الصحة البريطانية تواجه "طوفان مرضى" بعد إضراب الإسعاف والممرضين اضرابات بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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تستعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا لطوفان من المرضى من الآن وحتى عيد الميلاد بعد تأجيل آلاف الأشخاص طلب العلاج خلال إضرابات الكريسماس امس الأربعاء التي قام بها عمال الإسعاف، وفقا لصحيفة الجارديان.

يحذر كبار الأطباء من أن قرار العديد من الأشخاص في إنجلترا وويلز بعدم طلب المساعدة أثناء توقف المسعفين لمدة 24 ساعة سيترك هيئة الصحة الوطنية تكافح من أجل التأقلم في وقت كانت المستشفيات تقلل فيه خدماتها لقضاء عطلة الأعياد.

جاء التحذير وسط مؤشرات على أن الوزراء، الذين استاءوا من رفض الممرضات في اسكتلندا، رفضوا زيادة بنسبة 7.5% في الأجور، يعتقدون الآن أنه لا توجد صفقة يمكن إبرامها مع النقابات الصحية، وبالتالي يستعدون الآن لمعركة طويلة في فصل الشتاء تتضمن الكثير من الإضرابات.

بدأ الآلاف من عمال الإسعاف والمسعفين وغيرهم في إنجلترا وويلز إضرابًا أمس الأربعاء ، مما جعل هيئة الصحة الوطنية غير قادرة على الاستجابة للطلبات، وأعلنت ثمانية من أصل 10 من اتحادات سيارات الإسعاف في إنجلترا "حوادث خطيرة" بسبب الضغط على الموارد.

قال رؤساء هيئة الصحة الوطنية NHS لصحيفة الجارديان إن المستشفيات قد تصبح أكثر انشغالًا واكتمالًا من المعتاد خلال عيد الميلاد ، عندما لا يكون هناك سوى عدد محدود من الموظفين في الخدمة ، حيث يظل المرضى عالقين في المستشفى معظم فترة الأعياد.

ذكرت صحيفة التلجراف أن ستيف باركلي ، وزير الصحة البريطاني على وشك "تسريع عملية" منح موظفي الصحة الوطنية زيادة في الأجور العام المقبل ، في محاولة لكسر الجمود مع عمال النقابات الصحية بعد ان قال مصدر مقرب من باركلي إنه أدرك أن موظفي الصحة الوطنية يشعرون بالضيق وسوف يلجئون للاضرابات كإجراء إلزامي لرؤية أي أموال إضافية في حزم الأجور في أقرب فرصة.


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