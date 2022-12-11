الشرطة الأمريكية تعتقل طفلة لإحضارها مسدسا "محشوا بالذخيرة" إلى مدرستها

وكالات

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على طالبة لا يتجاوز عمرها الـ12 عاما، وذلك بعد أن أحضرت "مسدسا محشوا بالذخيرة" إلى مدرستها.

وحسب موقع سكاى نيوز، الطفلة أحضرت معها "مسدسا محشوا"، أي به طلقات، إلى مدرسة "جرينوود ليكس" الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.

ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد تلقي بلاغ عن وجود مسدس مع إحدى الطالبات، وشاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة الظهر الخاصة بالطالبة، ليستخرج بالفعل مسدسا من طراز "غلوك 48".

من جانبها، قالت المدرسة في بيان، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث"، موضحة: "نعمل باستمرار مع شركائنا في إنفاذ القانون لمراجعة مثل هذه الحوادث، والتأكد من أن سياساتنا وإجراءاتنا تعكس أفضل الممارسات في سلامة المدرسة وأمنها".