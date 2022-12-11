اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلة لإحضارها مسدسا "محشوا بالذخيرة" إلى مدرستها

الأحد، 11 ديسمبر 2022 08:14 ص
الشرطة الأمريكية تعتقل طفلة لإحضارها مسدسا "محشوا بالذخيرة" إلى مدرستها الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على طالبة لا يتجاوز عمرها الـ12 عاما، وذلك بعد أن أحضرت "مسدسا محشوا بالذخيرة" إلى مدرستها.

وحسب موقع سكاى نيوز، الطفلة أحضرت معها "مسدسا محشوا"، أي به طلقات، إلى مدرسة "جرينوود ليكس" الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.

ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد تلقي بلاغ عن وجود مسدس مع إحدى الطالبات، وشاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة الظهر الخاصة بالطالبة، ليستخرج بالفعل مسدسا من طراز "غلوك 48".

من جانبها، قالت المدرسة في بيان، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث"، موضحة: "نعمل باستمرار مع شركائنا في إنفاذ القانون لمراجعة مثل هذه الحوادث، والتأكد من أن سياساتنا وإجراءاتنا تعكس أفضل الممارسات في سلامة المدرسة وأمنها".

 


ولاية فلوريدا

امريكا

الشرطة الامريكية

مسدس

مدرسة جرينوود ليكس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة