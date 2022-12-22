وكتب الرئيس الفرنسي -في تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر"- "الأردن بلد صديق وشريك يلعب دورًا رئيسيًا في السلام في الشرق الأوسط".

كما وجه ماكرون الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني على ترحيبهما واستقبالهما.

يذكر أن الملك الأردني عبد الله الثاني أشاد بالدور الفرنسي في الشرق الأوسط ودعمها لعملية السلام، وذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مع الرئيس الفرنسي في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين بلديهما والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.