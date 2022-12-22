اليوم السابع
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الرئيس الفرنسى: من غير المرجح انضمام أوكرانيا للناتو

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:38 م
الرئيس الفرنسى: من غير المرجح انضمام أوكرانيا للناتو ايمانويل ماكرون
كتبت: هناء أبو العز

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قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو قد تعتبره روسيا مواجهة، منوها أنه ليس "السيناريو الأكثر ترجيحا"، وذلك في تصريحات له  مع العديد من وسائل الإعلام. 
 
وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية وصحيفتي "وول ستريت جورنال" الأمريكية و"النهار" اللبنانية : لا يمكنك أن تتخيل ذلك مع روسيا، ولابد من وضع الجميع على طاولة المفاوضات أولًا.
 
وتابع: سواء انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو أم لا - وهذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحا - فسيتعين منحها ضمانات أمنية تزداد قوة مع تعرضها للهجوم من قبل روسيا، مشيرا إلى ضرورة منح "ضمانات أمنية" لأوكرانيا وكذلك لروسيا في نهاية الصراع الأوكراني، وهو الموقف الذي تسبب في توجيه انتقادات شديدة لماكرون في كييف وفي أوروبا الشرقية.
 
وأضاف ماكرون : في النهاية، سيتعين وضع الجميع حول الطاولة، وليشرح لي كل الأوروبيين والغربيين الذين يعطونني دروسا أخلاقية مع من سيجلسون على الطاولة. 
 
وقال الرئيس الفرنسي: لا أريد أن يتفاوض الصينيون والأتراك وحدهم في اليوم التالي، مشيرا بشكل خاص إلى جهود الوساطة للدبلوماسية التركية، كما طالب الرئيس الفرنسي مرة أخرى بالاستقلال الاستراتيجي لأوروبا داخل الناتو، ولكن مع تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. 
 
وشدد على أنه لا توجد بنية أمنية أوروبية بدون استقلال استراتيجي في الناتو ومع الناتو، ولكن ليس اعتمادا على الناتو، مضيفا أن التحالف ليس شيئا أعتمد عليه، ولكنه شيء أختاره،  يجب أن نعيد التفكير في استقلاليتنا الاستراتيجية، منوها أنه يجب على أوروبا أن تكتسب الاستقلال التكنولوجي والقدرات، بما في ذلك إزاء الولايات المتحدة.

فرنسا

ماكرون

الناتو

اوكرانيا

روسيا

حلف شمال الاطلسى



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