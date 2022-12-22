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الرئيس السيسى يتابع جهود البحث عن البترول والغاز فى البحر المتوسط.. إنفوجراف

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:08 م
الرئيس السيسى يتابع جهود البحث عن البترول والغاز فى البحر المتوسط.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالى البحار.
 
الرئيس
 
عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة جهود الدولة فى البحث واستكشاف البترول والغاز الطبيعى
 
عرض وزير البترول الخطط الاستثمارية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 
 
تشمل خطط البحث والاستكشاف الحالية والمستقبلية مناطق شرق وغرب البحر المتوسط 
 
خطط البحث بمشاركة كبرى شركات الطاقة العالمية وباستثمارات 2.1 مليار دولار 
 
من المتوقع وفق النتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة 
 
الاكتشافات المتوقعة من شأنها دعم الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة
 
أنشطة البحث فى البحر المتوسط تجرى وفق مبادئ القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة

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