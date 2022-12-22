"الداخلية" تضبط 258 طن سلع احتكرها التجار

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (806) قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة (911) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (258) طن.

وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة (629) طنا.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (24) طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (983) قضية من بينها (180) قضية "خبز ناقص الوزن" و(153) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (398) طنا.