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الحكومة توافق على تطوير حديقة الحيوان بالجيزة ضمن خطة تطوير الحدائق الكبرى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:37 م
الحكومة توافق على تطوير حديقة الحيوان بالجيزة ضمن خطة تطوير الحدائق الكبرى حديقة الحيوان بالجيزة
كتبت - هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.


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