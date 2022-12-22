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التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات تحسبا لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:31 م
التنمية المحلية توجه برفع حالة الطوارئ بالمحافظات تحسبا لسوء الأحوال الجوية وزارة التنمية المحلية تستعد لموجة تقلبات الطقس
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية، جميع المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية برفع حالة الاستعداد، تحسبا لسوء الأحوال الجوية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة على شمال البلاد؛ حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها.
 
وشددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات وخاصة المتوقع سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية بها ضرورة اتخاذ عددًا من الإجراءات لضمان الجاهزية ومواجهة أية أحوال جوية طارئة، والتأكد من جاهزية معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات الشفط فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى.
 

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة على شمال البلاد؛ حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها، كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر(حلايب -شلاتين-مرسى علم)، ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والعظمى فى القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.
 
فيما يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء، وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.

حالة الطقس اليوم

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