التصديرى للصناعات الهندسية يوقع برتوكول مع TUV Austriaلتسهيل النفاذ للسوق السعودى

كتب إسلام سعيد

وقع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، برتوكول تعاون مع شركة TUV Austria السعودية، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من القطاع الهندسى إلى الأسواق الخليجية وخاصة السوق السعودي، وكذلك مساندة الشركات المصرية عبر منحها الشهادات المعتمدة التي تساعدهم على التصدير للخارج.

وقالت مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أنه بموجب هذا البرتوكول ستساهم TUV Austria في مساعدة الشركات المصرية لدخول السوق السعودى بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش، مشيرة إلى أن هذا التوقيع يأتي في وقت مناسب للشركات المصرية التي تسعي لتحقيق طفرة تصديرية خلال الفترة القادمة.

وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه وفق هذا البرتوكول ستقوم TUV بمنح شهادة المطابقة للمنتجات والشركات، مشيرة إلي أن أغلب الدول تطالب بشهادات جودة سواء شهادات أمان للأجهزة أو شهادات طاقة أو شهادات جودة عامة، وهذا ما نسعى إلى تسهيله على كافة الشركات المصرية وتوفير هذه الشهادات بخصم للشركات المصرية أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأشارت مي حلمي إلي أن المملكة العربية السعودية تضع إجراءات رقابية لتأكيد مطابقة السلع المستوردة للسوق السعودي وتعزيز سلامة المنتجات المعروضة فيه، فإن من أهم وسائل المنافسة للحصول على الحصة العالية في هذا السوق وكسب ثقة المستهلكين، هو إثبات جودة المنتجات المصدرة للمملكة، وتطبيق متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية والالتزام بالإجراءات المطبقة هناك وهو ما يتم توفيره عبر هذا البروتوكول.