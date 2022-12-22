اليوم السابع
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التصديرى للصناعات الهندسية يوقع برتوكول مع TUV Austriaلتسهيل النفاذ للسوق السعودى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:03 م
التصديرى للصناعات الهندسية يوقع برتوكول مع TUV Austriaلتسهيل النفاذ للسوق السعودى جانب من التوقيع
كتب إسلام سعيد

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وقع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، برتوكول تعاون مع شركة  TUV Austria  السعودية، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من القطاع الهندسى إلى الأسواق الخليجية وخاصة السوق السعودي، وكذلك مساندة الشركات المصرية عبر منحها  الشهادات المعتمدة التي تساعدهم على التصدير للخارج.
 
وقالت مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أنه بموجب هذا البرتوكول ستساهم TUV Austria  في مساعدة الشركات المصرية لدخول السوق السعودى بمنتجاتها عبر منحها الشهادات اللازمة  في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش، مشيرة إلى أن هذا التوقيع يأتي في وقت مناسب للشركات المصرية التي تسعي لتحقيق طفرة تصديرية خلال الفترة القادمة.
 
وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه وفق هذا البرتوكول ستقوم TUV بمنح شهادة المطابقة للمنتجات والشركات، مشيرة إلي أن أغلب الدول تطالب بشهادات جودة سواء شهادات أمان للأجهزة أو شهادات طاقة أو شهادات جودة عامة، وهذا ما نسعى إلى تسهيله على كافة الشركات المصرية وتوفير هذه الشهادات بخصم للشركات المصرية أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
 
وأشارت مي حلمي إلي أن المملكة العربية السعودية تضع إجراءات رقابية لتأكيد مطابقة السلع المستوردة للسوق السعودي وتعزيز سلامة المنتجات المعروضة فيه، فإن من أهم وسائل المنافسة للحصول على الحصة العالية في هذا السوق وكسب ثقة المستهلكين، هو إثبات جودة المنتجات المصدرة للمملكة، وتطبيق متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية والالتزام بالإجراءات المطبقة هناك وهو ما يتم توفيره عبر هذا البروتوكول.
 
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المجلس التصديري للصناعات الهندسية

صادرات مصر للسعودية

الصادرات الهندسية للسعودية

صادرات مصر الهندسية

مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية



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