الأقصر تختتم المهرجان القومى للتحطيب بساحة أبوالحجاج وقصور الثقافة.. صور

وتم تنظيم فعاليات اليوم الختامي لمهرجان التحطيب بالأقصر، وسط حشد جماهيرى غفير ضم أهالى مدينة الأقصر وروادها من السائحين، بجانب كوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، حيث اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهرجان القومي للتحطيب فى دورته الثانية عشرة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وأقيم من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، فى الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى شارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر"، الذين قدموا فنون لعبة التحطيب، معبرين من خلال مفرداتها عن كيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفي المناسبات والأفراح.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فرق الفنون الشعبية لمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية"، أثناء تقديم رقصاتهم الفنية بعرض الفرح الصعيدى الذى جاء بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مقدمين من خلاله مزيج للرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة، وجاءت الفعاليات بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيلين، والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان الأسبق، والشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، ونبيل نعيم مدير عام المهرجانات، ومحمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، وأنور جمال مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

الرقص بالعصا خلال فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر

جانب من حلقات التحطيب فى مهرجان الأقصر

جانب من عروض التحطيب بساحة أبوالحجاج

حلقات التحطيب المبهرة فى قلب ساحة أبوالحجاج

شيوخ لعبة التحطيب خلال المهرجان بساحة أبوالحجاج

كبار وقدامى لعبة التحطيب خلال فعاليات المهرجان