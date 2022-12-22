"الأضواء" تدعم مبادرة "ابنى بكرة لتغذية أطفال المدارس والحضانات" بـ125 ألف وجبة غذائية

فى إطار جهودها الرامية لدعم الطالب المصري، قامت "الأضواء" التابعة لـ "نهضة مصر للنشر" بتوقيع بروتوكول تعاون مع "بنك الطعام المصرى" للقيام ببعض أنشطة الخدمة المجتمعية، وتقديم المساعدات الإنسانية وخاصة الغذائية منها، المختصة بفئة أطفال المدارس والحضانات وفقًا لما يملكه "بنك الطعام المصري" من قاعدة بيانات ودراسات بحثية فى هذا المجال.

ففى ضوء هذا التعاون، ستساهم "الأضواء" فى إعداد وتقديم وجبات غذائية صحية وساخنة لطلاب المدارس ببعض مدن وقرى محافظات الصعيد ، وهي: أسيوط – سوهاج – المنيا بواقع 125 ألف وجبة ساخنة وصحية فى تسع مدارس فى المحافظات الثلاث خلال العام الدراسى 2022 – 2023، وذلك فى إطار مبادرة "ابنى بكرة لتغذية أطفال الحضانات والمدارس" التى يتبناها "بنك الطعام المصري"، ضمن الاستراتيجية العامة لبنك الطعام نحو توفير الغذاء الصحى للفئات المستهدفة من المستحقين، متماشيًا مع رؤية الدولة 2030 والاهتمام بالتغذية السليمة والصحة العامة، وتباعًا للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، حيث أثبتت الدراسات والإحصائيات أن سوء التغذية هو سبب ثلثى وفاة الأطفال، وتعتبر مصر ضمن 36 بلدًا يتركز فيها 90% من أعباء مرض سوء التغذية العالمى. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ فى معدلات التقزم حسب المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 والذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة لتصل إلى 13% فى 2021 مقارنة بـ 21 % فى عام 2014، فضلًا عن انخفاض نسبة النحافة من 8% فى 2014 إلى 3% فى 2021، إلا أن مؤشرات نسب الأنيميا بلغت 43% فى 2021، مقارنة بـ27.2% فى عام 2014، وهو الأمر الذى يستوجب التدخل السريع للحد من هذه الظاهرة.

فى هذا الإطار، صرحت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة "نهضة مصر للنشر" بأن توقيع البروتوكول مع "بنك الطعام المصري" يأتى للمشاركة فى تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة التى تتماشى مع هدف ورؤية "نهضة مصر" و"الأضواء" نحو أهمية بناء الإنسان المصرى وخلق جيل جديد يتمتع بقدرات عقلية وجسدية سليمة، ومن ثم المساهمة فى تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة، خاصة أننا نؤمن بأن العقل السليم فى الجسم السليم، وأن التغذية السليمة المتوازنة هى الأساس لضمان التحصيل العلمى وتحقيق أقصى معدلات الفهم والاستيعاب. ومن هنا، جاء حرصنا على التعاون مع "بنك الطعام المصري" عن طريق تقديم المساعدات الغذائية المتوازنة للأطفال الأكثر احتياجًا والوصول إلى المستحقين فى جميع محافظات مصر.

وصرح محسن سرحان الرئيس التنفيذى لـ "بنك الطعام المصري" بأن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار أنشطة البنك المتعلقة بتقديم الغذاء الصحى اللازم للأطفال بالمدارس، سعيًا للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ومبادرتها الرئاسية، لمواجهة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية والحد من التقزم، موضحا أن مكافحة سوء التغذية ضمن خطط البنك من خلال" برنامج ابنى بكرة " لتغذية أطفال الحضانات والمدارس، لمواجهة المشكلات المتعلقة بالتقزم والهزال والأنيميا وضعف النمو العقلى وضعف البنية الجسدية، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية.

وأضاف سرحان أن طلاب الحضانات والمدارس الابتدائية فى الأسر الفقيرة أكثر الفئات عرضة لمشاكل سوء التغذية لقلة الموارد، لذلك بدأ "بنك الطعام المصري" منذ عام 2009 فى مكافحة سوء التغذية للأطفال عن طريق المدارس الابتدائية بتوفير وجبة صحية يوميًّا للأطفال، وامتد ذلك إلى أطفال الحضانات فى عام 2021، مشيرًا الى التعاون مع "الأضواء"، يضمن توفير وجبة يومية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية الاساسية تعمل على مكافحة سوء التغذية لديهم ودعم صحة التلميذ للنهوض بقدراته العقلية والجسدية، وذلك من خلال مطابخ بنك الطعام المصرى المدرسية، مع العمل على توعية أولياء الأمور والتلاميذ بأهمية الغذاء الصحى السليم وأثره على نموهم و تركيزهم.

عن الأضواء

تصدر نهضة مصر منذ عام 1968، سلسلة "الأضواء" التعليمية والتى نجحت خلال الـــ 54 عامًا الماضية فى أن يكون لها الريادة فى تقديم أفضل الحلول التعليمية وأحدثها لدعم العملية التعليمية فى مصر. وتتضمن سلسلة "الأضواء" أكثر من 150 عنوانًا من مرحلة ریاض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وبمرور السنوات، ومع التحول نحو التعلیم الإلكتروني، تطورت سلسلة الأضواء" لتقدم حلولًا تعلیمیة متكاملة، تشمل الكتب المطبوعة، وموقعًا إلكترونيًّا وتطبیق الأضواء والذى يقدم أحدث تكنولوجيا التعليم؛ تلبیة لاحتیاجات الطلاب وأولیاء الأمور والمعلمین.

عن بنك الطعام المصرى

بنك الطعام المصرى مؤسسة غير ربحية متخصصة فى قضية الأمن الغذائى، أنشئت فى عام 2006 بهدف رئيسى هو تأمين غذاء صحى للمستحقين والتخفيف من معاناة الجوع. ويعتمد بنك الطعام فى عمله على فلسفة تستند إلى قياس أثر البرامج والخدمات التنموية المقدمة على حياة المستحقين، وذلك لخلق قيمة مجتمعية وتحقيق أثر هادف ومستدام بالمجتمعات.

وعلى مدار 15 عامًا، قام "بنك الطعام المصرى" بتوصيل الغذاء الصحى إلى عشرات الملايين من المستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم توزيع نحو 2 مليون كرتونة مواد غذائية فى عام واحد، كما يُقدم أكثر من 14 مليون وجبة ساخنة إلى الأطفال فى المدارس والحضانات، فضلًا عن المستفيدين من الأنشطة الموسمية خلال شهر رمضان وموسم الأضاحى. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب بنك الطعام المصرى دورًا فى خلق أنظمة غذائية مستدامة من خلال دعم صغار المزارعين لتحسين ممارساتهم الزراعية، وتعزيز إنتاجية الأراضي، وتحسين سبل عيش المزارعين.











