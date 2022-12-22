اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:39 م
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الآلاف يشاركون فى وداع الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها بقنا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:10 م
الآلاف يشاركون فى وداع الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها بقنا تشييع الجنازة
قنا صابر سعيد

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شارك الآلاف من أبناء محافظة قنا فى تشييع جثمان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى وبهجورة وأبوتشت وفرشوط والوقف بمحافظة قنا، والذى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 74 عاما.
 
وكانت قد أعلنت مطرانية نجع حمادى للأقباط الارثوذكس عن موعد صلاة التجنيز مساء اليوم بدير الأنبا بضابا، واستقبال واجب العزاء الجمعة والسبت.
 
وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الفقيد الراحل لعب دورا هامًا في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى وفي المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.
 
ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي ولد في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 41 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادى.
 
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