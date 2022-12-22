افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.. صور

ويتضمن المهرجان أعمال فنية لطلاب فريق المرسم بالكلية رسم بالرصاص – رسم بالحبر – تصوير زيتي – تصوير فوتوغرافي – وأشغال فنية أخرى والمسابقة الفنية في التصوير الفوتوغرافي بعنوان الإسكندرية شارك فيها جميع الطلاب من مختلف كليات جامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة حفل توزيع جوائز مسابقة ال 16 فن بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب، وذلك ضمن مشاركة الوحدة في الحملة العالمية (حملة ال16 يوم ضد العنف) والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر وتنتهى 10 ديسمبر.

وصرحت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي للوحدة أن هذه المسابقة تأتي لتشجيع الطلاب على التعبير عن رفضهم لكافه أشكال العنف بشكل تفاعلي أسفر عن عدد كبير من المشاركات المبدعة من طلاب الجامعة، موضحة أن المسابقة عقدت على مدار شهر بكل كليات ومعاهد الجامعة، قدم خلالها الطلاب العديد من الأعمال الفنية، والتي تضمنت الرسم والتصوير والتأليف والعرض المسرحي والتأليف الموسيقي وغيرها من الفنون.

وفي نهاية الحفل تم الإعلان عن ال 16 فائز على مستوى الجامعة وتقديم جائزة مادية قيمتها 1000 جنية لكل طالب، كما تم تكريم كل الطلاب المشاركين في المسابقة وتقديم شهادة تقدير وجوائز عينية لهم.

حضر الحفل الدكتورة بهية الإخريطي القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الكليات، ومنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.