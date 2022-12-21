نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامى لاتفاقية التعاون مع جامعة كاسيل

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الحفل الختامي لإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية كلية الفنون الجميلة - قسم العمارة وجامعة كاسيل بألمانيا، والتي استمرت لمدة عامين، حيث تضمت الإتفاقية مجموعة من الأنشطة شملت ورش عمل لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والبحوث بين مدينة الإسكندرية وعدة مدن ألمانية، فضلا عن مجموعة من المنح الدراسية للطلبة المصريين والألمان، كما شملت الاتفاقية تمويل معمل بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية في تخصص نظم المعلومات الجغرافية GIS يشمل أجهزة الكمبيوتر وسيرفر ذاتي ومجموعة أخرى من البرامج المتخصصة.
شهدت الإتفاقية حضور الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة نيفين غريب، منسق الإتفاقية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين، والدكتور سحر الأرناؤطي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وكان قد أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أنه سيتم اختيار مساعدين لوكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأكد الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة ،لتوفير الكوادر الشبابية لقيادة الجامعة في المستقبل، وإعداد وتأهيل تلك الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص لهم في مجالات المشاركة الحقيقية والتعامل مع الواقع العملي، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، و تكون قادرة على تلبية برامج ومشروعات التطوير التي تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن وفي المستقبل.
ولفت الغندور أن الجامعة تستهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، والمجتمعي، وذلك من خلال تدريبهم على أعلى مستوى وإطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.
ووافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين لجنة المشاركة الطلابية ووحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة الإسكندرية وإدارة البحوث السريرية(مدرية الشئون الصحية) بوزارة الصحة والإسكان ووافق المجلس علي تجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة.
ووافق المجلس بروتوكول التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والكلية الفنية العسكرية وافق المجلس علي اتفاقية التعاون العلمي و الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية، وجامعة ولاية يومان موسكو الحكومية الفنية(معهد الدراسات العليا).
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