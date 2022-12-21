نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامى لاتفاقية التعاون مع جامعة كاسيل

شهدت الإتفاقية حضور الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة نيفين غريب، منسق الإتفاقية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين، والدكتور سحر الأرناؤطي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكان قد أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أنه سيتم اختيار مساعدين لوكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة ،لتوفير الكوادر الشبابية لقيادة الجامعة في المستقبل، وإعداد وتأهيل تلك الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص لهم في مجالات المشاركة الحقيقية والتعامل مع الواقع العملي، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، و تكون قادرة على تلبية برامج ومشروعات التطوير التي تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ولفت الغندور أن الجامعة تستهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، والمجتمعي، وذلك من خلال تدريبهم على أعلى مستوى وإطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.