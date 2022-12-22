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استمرار نجاحات وحدة القلب والقسطرة بمستشفى طيبة بإسنا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:37 م
استمرار نجاحات وحدة القلب والقسطرة بمستشفى طيبة بإسنا.. اعرف التفاصيل عمليات مستشفى طيبة التخصصى
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعًا مع مسئولي التموين ومباحث التموين لمناقشة نتائج الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والإجراءات المستمرة لمنع أية محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء، وكذا مواجهة كافة صور الغش التجارى وجشع بعض التجار واستغلال الظروف الراهنة.

وحضر الاجتماع بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، رمضان معوض وكيل مديرية التموين والعميد محمود البارودى رئيس مباحث التموين.

ناقش المحافظ الخطة الميدانية للرقابة التموينية، والبرنامج الزمنى المعد لتنفيذها والخريطة المكانية لخطة الرقابة، مشددا على تكثيف الجهود الرقابية وتطبيق القانون على المخالفين، مع ضرورة التنسيق مع الجهود الرقابية للجهات ذات الصلة.

كما أكد محافظ بنى سويف على أهمية وضع أولويات للحملات على أن تبدأ بالمحال التجارية الكبيرة التى تمتلك مخازن بجانب الأماكن التى تشهد بلاغات أو شكاوى عن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مقارنة بأماكن أخرى مجاورة، مشدداُ على ضرورة الاطمئنان بشكل كامل على توافر السلع فى كل المحال الصغيرة والكبيرة فى المدن والقرى، ومتابعة مستوى أسعارها، ومواجهة أية محاولة لاستغلال أية ظروف طارئة.

 

 

عمليات مستشفى طيبة التخصصى
عمليات مستشفى طيبة التخصصى

 

 


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