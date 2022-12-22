اليوم السابع
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اجتماعات مكثفة لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الأسبوع المقبل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:00 ص
اجتماعات مكثفة لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع الأسبوع المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لمتابعة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير شبكات التوزيع.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حريص على متابعة أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن، كاشفا أن هناك بعض الشركات التي شهدت موخرا تراجعا فى مستوى الأداء، ومن بينها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزير حريص على متابعة موقف شركات توزيع الكهرباء من حيث تنفيذ خطة خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن شركتى شمال القاهرة وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من أكثر شركات التوزيع التوزيع التزاما بتنفيذ خطة الوزارة، وتراجع عدد شكاوى المواطنين سواء الفنية أو التجارية.

وقال المصدر إن شركة جنوب القاهرة كانت تحتل أكبر نسبة فقد بالشبكة القومية للكهرباء بنسبة 31%، وعلى مدار العام الماضى تم عمل خطة عمل بالشركة لخفض هذه النسبة، لافتا إلى أنه ﻷول مرة نجحت الشركة فى خفض نسبة الفقد بنسبة 6% لتصبح حاليا إلى 25% لاول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وتابع المصدر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وضعت خطة عمل تستهدف خفض نسبة الفقد التجارى بالشركة 11% فى يونيو المقبل، للحفاظ على حقوق الدولة، وذلك من خلال تكثيف حماﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائى والمخالفين، والتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لمتابعة مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والتأكد من عدم وجود أى مخالفات.


الكهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

مدحت فودة

سرقات التيار الكهربائى

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