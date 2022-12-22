إيقاف أعمال بناء مخالفة وحملات لرفع الإشغالات بحى دار السلام فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تكثف أحياء محافظة القاهرة من حملاتها اليومية، ومن بينها أحياء جنوب القاهرة ، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التواجد الميدانى المستمر بشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة تحسين الخدمات التي تقدمها الأحياء وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع إلى جانب الوقوف على كل ما يستجد وسرعة التعامل معه وفقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وفى هذا السياق، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مجهودات حى دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، في تنفيذ عدة حملات بنطاق الحى من شأنها إظهار الطابع الجمالي والحضاري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي إطار التصدى لكافة أنواع الإشغالات والمخالفات التى تعوق سير المارة والسيارات قامت الأجهزة التنفيذية بحملة مكثفة لرفع إشغالات المحلات والكافيهات و الباعة الجائلين والأكشاك بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات ومشرفي المربعات بشارع العروبة من كورنيش النيل وتم رفع جميع الإشغالات والتحفظ على مجموعة من الشيش واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ووضع المضبوطات بمخازن الحى.

واستمرارا للقضاء على المخالفات والتصدى لكافة التعديات وتنفيذ القانون قامت الأجهزة التنفيذية بأيقاف اعمال بناء مخالفة بدون ترخيص وازالة شدة خشبية بالعقار الكائن 10 شارع سيد عبدالرازق من شارع الفيوم كما تم إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن 7 شارع هاشم العطار من شارع الفيوم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف كافة الأعمال المخالفة، حيث وجه رئيس الحي بضرورة التصدى لجميع المخالفات والقضاء عليها في المهد مع المتابعة المستمرة لعدم عودتها مرة أخرى.