اليوم السابع
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رفع إشغالات الباعة الجائلين وضبط 4 سيارات تلقى مياه ملوثة على الطريق فى حملة بالدقى

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:58 ص
رفع إشغالات الباعة الجائلين وضبط 4 سيارات تلقى مياه ملوثة على الطريق فى حملة بالدقى جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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شن حي الدقي تحت غطاء أمني من شرطة المرافق، حملة مكبرة للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والإشغالات وإزالة كافة التعديات الموجودة على الطريق العام وتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة عن رفع كافه إشغالات وتعديات الباعة الجائلين وتجاوزات الأكشاك في شارع التحرير وسليمان جوهر؛ لتيسير حركة المشاة والمرور والمحافظة على النظام، كما تم ضبط 4 سيارات تقوم بإلقاء مياه ملوثة على الطريق العام وتسبب تلفا للأسفلت من غسيل السيارات وتم تحرير غرامات فورية للمخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.
 
ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.
 
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