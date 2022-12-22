إنقاذ قطة عالقة داخل منزل تحت الإنشاء فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من إنقاذ قطة عالقة فى منزل تحت الإنشاء، وذلك فى نطاق ودائرة مركز ومدينة الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بوجود قطة عالقة فى منزل تحت الإنشاء فى الزقازيق، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إنقاذ القطة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) عدة منشورات تفيد بأن الفتاة التى أبلغت عن الواقعة تُدعى بسنت، عمرها 23 سنة، تعيش رفقة شقيقتيها فى المنزل المجاور للمنزل الذى كانت القطة عالقة فيه، وأنها قد أبلغت عن الواقعة وتسببت في إنقاذ القطة العالقة.

وفى وقت سابق، تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من إنقاذ قطة عالقة أعلى الطابق السادس بعقار بمنطقة المنشية قسم فاقوس.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من شرطة النجدة، من أحد الأهالى المقيمين بوجود قطة عالقة أعلى الأسانسير بالطابق السادس بعقار ناحية المنشية بمدينة فاقوس، وتم توجيه قسم الإنقاذ البرى بالحماية المدنية بالشرقية، وإنقاذ القطة.