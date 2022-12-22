إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

أصيب شخص بطلق نارى، اليوم الخميس، فى ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق خرطوش فى ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر فى قفط، وتبين إصابة جمال.ح،ع، 50 عاما، طلق نارى بالصدر والبطن.





ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصاب، فيما تكثف الأجهزة الأمنية فى مركز شرطة قفط من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات، ونقل المصاب إلى مستشفى قفط.





وكان قد أصيب عامل بطلق، بسبب خلافات عائلية بقرية الحسينات فى ابوتشت، شمالى قنا، تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة خالد.ع، 45 عاما، بطلق نارى، فى تجدد خلافات عائلية بين عائلتى السليمية والشمندية، بمركز ابوتشت شمالى قنا.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.