اليوم السابع
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إصابة عامل بطلق نارى فى تجدد خلافات عائلية بقنا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:38 م
إصابة عامل بطلق نارى فى تجدد خلافات عائلية بقنا حملة أمنية -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب عامل بطلق نارى، اليوم الأربعاء، بسبب خلافات عائلية بقرية الحسينات فى أبوتشت، شمالى قنا.
 
وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة خالد.ع، 45 عاما، بطلق نارى، فى تجدد خلافات عائلية بين عائلتى السليمية والشمندية، بمركز أبوتشت شمالى قنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
 
ويذكر أن شخص لقى مصرعه وأصيب آخر بعد سقوطهما من عامود ضغط عالى بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.
 

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوطهما من عامود ضغط غالي بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، وعلى الفور انتقلت سيارتى إسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل المصاب والجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصاب لتلقى العلاج والجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

وكان قد لقيت ربة منزل وطفل مصرعهما فى ظروف غامضة بمنطقة الشمندية التابعة لقرية الحسينات بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد مصرع ربة منزل وطفل بطلقات نارية في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية في قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الواقعة، كما تم نقل المصابين عبر مرفق إسعاف قنا إلي المستشفى لتلقي العلاج.

 

وتبين مصرع كل من مرفت مصطفي محمد، 66 عاما، ومؤمن معتمد حشمت، بطلقات نارية مجهولة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلي الجناة، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت لتلقى العلاج اللازم.

 


مركز ابوتشت

اللواء إيهاب طه

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