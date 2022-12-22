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ألمانيا: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:00 ص
ألمانيا: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا المستشار الألمانى أولاف شولتس
وكالات

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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين ليس لديها حاليا أي أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، وإنها ترحب بقرار الولايات المتحدة إمداد كييف بهذه المعدات.
 
في وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن. ستشمل الحزمة، من بين أمور أخرى، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
 
وكان قد حض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، نظيره الصيني شي جينبينج، في اتصال هاتفي، على استخدام نفوذه لدى روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلن مكتبه.
 

وذكر مكتب شتاينماير في بيان أن "الرئيس شدد على المصلحة المشتركة للصين وأوروبا في نهاية الحرب الأوكرانية وفي احترام السيادة الأوكرانية والانسحاب المطلوب للقوات الروسية"، مضيفاً أنه "طلب من شي استخدام نفوذه لدى روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه الغاية".

 

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