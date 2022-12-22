أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 22-12-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، إيديتا للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 946.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 723.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.56%، والعرب على 4.1%، واستحوذت المؤسسات على 38.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 373.6 ألف سهم، 178.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 320.3 ألف جنيه، 230.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2569 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 17513 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5958 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 35.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.47%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 37.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 15.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 114.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.026 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.