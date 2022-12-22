أسامة ربيع: القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن عدد السفن بلغ 23 ألف سفينة عام 2022 مقابل 20 ألف سفينة عام 2021 ، بزيادة بلغت 15٪، بالإضافة إلى مليار و410 مليون طن عام 2022 بزيادة بلغت 10.5٪.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لهيىة قناة السويس بمبنى المارينا بمدينة الإسماعيلية الجديدة وذلك للإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

حيث تنظم هيئة قناة السويس المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وضياء رشوان نقيب الصحفيين وكرم جبر رئيس الهيىة الوطنية للإعلام وعدد من مجلس إدارة نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وذلك لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

تتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي وتلقي أسئلة الصحفيين.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عائدات قناة السويس في شهر أكتوبر الماضي، لتسجل نحو 14.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت مليار جنيه.

وتزيد إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي بنحو 5.6 مليار جنيه عن إيرادات شهر أكتوبر المناظر له العام الماضي 2021، والذي بلغت إيراداته نحو 8.7 مليار جنيه، كما سجلت إيرادات أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في أغسطس الماضي، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 ، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.وأشارت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي إلى عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18.2%.