جاء ذلك في تغريده لـ "أبو الغيط" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الخميس.

والتقى الأمين العام للجامعة العربية، فى بيروت، مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، كل على حدة.

وقال أبو الغيط: "استقبلني اليوم الرئيس نبيه بري والرئيس ‎ نجيب ميقاتي في بيروت.. وتحدثنا عن تلازم الاصلاح الاقتصادي المطلوب والخروج من الانسداد السياسى".