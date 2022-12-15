بيروت (أ ش أ)

فشل مجلس النواب اللبنانى مجددا فى انتخاب رئيس جديد للبلاد حيث أسفرت نتائج الجلسة النيابية العاشرة المخصصة للانتخاب اليوم الخميس، عن حصول المرشح النائب ميشال معوض على 38 صوتا فيما حصل المرشح عصام خليفة على 8 أصوات والمرشح زياد بارود صوتين والمرشح صلاح حنين صوتين فيما حصلت أسماء أخرى على 3 أصوات. وصوت 37 نائبا بورقة بيضاء، كما تم إلغاء أصوات 19 نائبا.